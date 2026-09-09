Juliana Paiva comenta possível retorno às novelas da Globo

Por IG

Publicada em 09/09/2026 às 11h07

Noiva recentemente, Juliana contou que o processo de organização da cerimônia inicialmente a deixou apreensiva diante da quantidade de decisões que precisava tomar. Aos poucos, porém, ela passou a aproveitar a experiência e decidiu deixar o casamento com a personalidade do casal.

“É um mundo novo que se abre. Coisas que você não tinha parado ainda para pensar, uma indústria muito grande que gira em torno disso. Mas eu estou curtindo agora porque eu vou fazer de um jeito muito meu e que faça muito sentido para nós dois”, afirmou.

A atriz revelou que começou a planejar a celebração pelas músicas, uma escolha que tem relação direta com sua paixão pelo universo musical. “Vai ser o show com a minha cara, vai ser as músicas do jeito que eu gosto. Comecei pelas músicas, que eu sou muito musical, não à toa sempre venho no Rock in Rio”, brincou.

Para Juliana, mais do que uma grande festa, o casamento representa uma oportunidade de celebrar a história construída ao lado de Danilo. “É o momento que a gente tem de celebrar a trajetória dos dois e esse encontro. E as pessoas que fazem parte para a gente vão estar ali também vibrando”, explicou.

Juliana Paiva pode voltar às novelas?

Conhecida por trabalhos de destaque na faixa das sete da Globo, Juliana também falou sobre a possibilidade de integrar uma nova produção da emissora. A atriz já trabalhou duas vezes com o autor Daniel Ortiz, em “Salve-se Quem Puder”e "Família é Tudo", mas afirmou que ainda não conversou com ele sobre seu próximo projeto.

“Eu não sei ainda, eu não conversei com o Daniel sobre essa novela”, disse. Apesar da ausência de uma negociação neste momento, Juliana fez questão de destacar a relação que construiu com o autor. “O Dani é um profissional que eu adoro, um amigo que ficou para a minha vida”, afirmou.

A atriz também ressaltou que gosta de diversificar os parceiros de trabalho e lembrou que, além de Daniel Ortiz, repetiu uma parceria com Rosane Svartman em “Totalmente Demais” e “Malhação”. Sobre um possível retorno à televisão, ela deixou a porta aberta: “Eu adoro novela, eu acho que é um jeito de se comunicar com um grande público. Eles pedem, eles estão com saudade, eu também gosto muito de fazer. Vamos ver o que está destinado aí”.

Enquanto uma nova novela não aparece, Juliana se prepara para estrear no cinema no próximo ano. Ela integra o elenco de uma produção que contará a história do guia espiritual de Chico Xavier e se mostrou animada com o resultado.

“Foi muito emocionante de fazer. É uma história que eu estou apostando muito, que vai pegar muita gente no cinema”, contou.

Atriz quer interpretar personalidade conhecida

Com experiências na televisão e agora também no cinema, Juliana revelou que ainda tem um desafio profissional que gostaria de enfrentar: interpretar uma personalidade que realmente existiu.

A atriz citou a cinebiografia de Cássia Eller como exemplo e afirmou que considera especialmente interessante assumir o papel de alguém conhecido pelo público. “Esse desafio de você interpretar alguém conhecido pelo grande público e poder honrar essa história deve ser muito emocionante”, declarou.

Juliana ainda não sabe qual personalidade gostaria de interpretar, mas considera esse tipo de trabalho uma oportunidade de explorar novas possibilidades como atriz. “Eu acho que é um tipo de desafio profissional que deve ser muito interessante para o ator”, concluiu.