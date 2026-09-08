Rolim de Moura transforma avenida João Pessoa em palco de patriotismo, cidadania e orgulho de ser brasileiro

Por ASSESSORIA

Publicada em 08/09/2026 às 09h48

A avenida João Pessoa em frente a prefeitura de Rolim de Moura foi tomada pelo sentimento de patriotismo durante o Desfile Cívico de 7 de Setembro de 2026. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Fundação de Cultura e Juventude (FUNCJ), o desfile teve como tema “7 de Setembro: Independência, Cidadania e Orgulho de Ser Brasileiro”.

Durante o percurso, a população acompanhou uma programação marcada pela diversidade de apresentações. As escolas levaram para a avenida projetos, histórias e valores trabalhados durante o ano letivo, enquanto as fanfarras deram ritmo à celebração, envolvendo crianças, adolescentes e jovens em apresentações que destacaram disciplina, cultura, integração e cidadania.

A participação das instituições de ensino também evidenciou a força da educação na formação das novas gerações. Temas como respeito, inclusão, leitura, esporte, educação do campo, paz, cidadania e valorização da juventude estiveram entre os destaques apresentados ao público.

O prefeito Aldo Júlio participou da solenidade e fez questão de agradecer a todos que contribuíram para a realização do evento, destacando a participação da comunidade e das instituições.

“Quero agradecer a cada pessoa que esteve presente e prestigiou o nosso Desfile de 7 de Setembro. Meu agradecimento também a todas as instituições, escolas, fanfarras, entidades, servidores e parceiros que se dedicaram para que este momento acontecesse. Foi uma grande celebração da nossa Pátria e, principalmente, um momento para mostrarmos o orgulho de sermos brasileiros e de pertencermos a Rolim de Moura.”, destacou o prefeito.

Além das escolas e fanfarras, o desfile contou com a participação e o apoio de várias instituições, reforçando a integração entre o poder público e a sociedade, entre elas:, SEMED, FUNCJ, Autarquia Municipal de Esportes, COMTRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SEDUC, Águas de Rolim, DETRAN e SEMUSA.

Também participaram do desfile FANCAP, EMEI Altenir Tavares de Oliveira, EMEI Júlia Bobek, EMEI Menino Jesus, EMEI Neusa Santos de Oliveira, EMEIEF Balão Mágico, FANEDA, Aventureiros Estrela do Amanhã, EMEIEF Cora Coralina, EMEF Professor Dionísio Quintino, EMEIEF Dina Sfat, EMEIEF João Batista Dias, EMEF Professora Maria de Fátima Oliveira, FANDESB, EMEF Maria Comandolli Lira, EMEF Professor Valdecir Sgarbi Filho, EPMEIEF Francisca Duran Costa, EPMEIEF José Veríssimo, EEEMTI Cândido Portinari, EEEFM Tancredo de Almeida Neves, CTPM VIII, EEEFM Maria do Carmo de Oliveira Rabelo, EEEFM Nilson Silva, EEEFM Carlos Drummond de Andrade, EEEF Ulisses Guimarães, EEEF Monteiro Lobato, FANDERM, Clubes de Desbravadores de Rolim de Moura, EEEFM Cel. Aluízio Pinheiro Ferreira, Ordem das Filhas de Jó Internacional – Bethel nº 05 Anjos da Luz, Loja Maçônica Thêmis e Ágora nº 20, Ordem DeMolay Capítulo Príncipes da Luz, Faculdade de Rolim de Moura (FAROL), Centro Universitário UNIFAEL e Lions Clube Rolim de Moura.

A Prefeitura de Rolim de Moura agradece às instituições, aos organizadores, servidores, participantes, famílias e a toda a comunidade que prestigiou e contribuiu para tornar o Desfile Cívico de 2026 uma grande celebração da Independência do Brasil.