Alexandre Frota acerta retorno à TV Globo após anos afastado

Por IG

Publicada em 08/09/2026 às 11h16

Alexandre Frota, após mais de 10 anos afastado da televisão como ator, voltará às telas da TV Globo. O artista fará parte do elenco da sexta temporada de Arcanjo Renegado, série do Globoplay que tem como tema os conflitos no Rio de Janeiro.

Na atração, ele interpretará um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. As gravações começam em outubro, sob direção-geral de Isabella Gabaglia. O trabalho marca uma nova fase na carreira de Frot a, que construiu uma trajetória extensa na televisão.

Nos anos 1980 e 1990, ele participou de diversos trabalhos e novelas de sucesso na TV Globo, como Top Model (1989). De acordo com a jornalista Anna Luiza Santiago, agora Frota estará no principal projeto de streaming da empresa.

Seu último trabalho nas telinhas foi em 2017, quando integrava o programa A Praça é Nossa, do SBT. Depois, migrou para a política e foi eleito deputado federal em 2018. No entanto, não conseguiu se reeleger em 2022.

Frota também participou do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck. A sexta temporada de Arcanjo Renegado terá ainda outras novidades no elenco.

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Mell Muzzillo, que esteve em Três Graças (2025), também estará na trama como uma policial. O público, porém, ainda terá que esperar: a quinta temporada entrará no catálogo do Globoplay, que pretende lançá-la no fim deste ano.

A nova temporada terá como pano de fundo uma campanha para o governo do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a série ligada aos conflitos envolvendo a segurança pública.

Sobre Arcanjo Renegado

É uma série de televisão brasileira de ação, drama e crime, produzida pelo Globoplay. A produção estreou em fevereiro de 2020 na plataforma de streaming do Grupo Globo. A trama conta com a trajetória de Mikhael, um sargento do BOPE conhecido como "Arcanjo", que enfrenta muitos conflitos pessoais.

Ambientada no Rio de Janeiro, conta com temas como milícias, violência urbana e disputas pelo poder, inspirando-se em acontecimentos do dia a dia. O elenco traz nomes como Marcelo Mello Jr., Álamo Facó, Flávio Bauraqui, Erika Januza e Cris Vianna.