Apresentador da Band detona Fiuk:

Por IG

Publicada em 08/09/2026 às 11h25

Thiago Pasqualotto criticou Fiuk no "Melhor da Tarde", na última segunda-feira (7), na Band. O apresentador falou sobre a crise financeira em que o filho de Fábio Jr. revelou recentemente e deu conselhos para o ator.

As críticas de Thiago vieram após a exibição de uma matéria sobre famosos que tiveram brigas familiares divulgadas para a mídia. O material relembrou rusgas como a de Igor Camargo com seu pai, Zezé Di Camargo, e a de Larissa Manoela com seus pais. Porém, Pasqualotto teceu críticas ao artista, irmão de Cleo.

"Vou falar do Fiuk, que é o caso mais recente. A vida de ninguém é um conto de fadas. Por isso mesmo que a gente não tem que ficar esperando pai e mãe bancarem um marmanjo barbado com quase 40 anos. A vida não é um morango, não é um conto de fadas. Tem que levantar da cadeira e ir trabalhar, batalhar pelo seu", disse.

Thiago ainda relembrou que Fiuk continua fazendo shows e com a vida andando e que ele estaria "choramigando com a garagem cheia de carrão", disse.

Fiuk briga com família

Fiuk , 35 anos, falou publicamente sobre sua situação financeira e a relação conturbada que mantém com a família. Sincero, ao falar sobre os rumores que vinham circulando nos últimos dias, o ex-BBB deixou claro não ter medo de recomeçar e que faria isso quantas vezes f