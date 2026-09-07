7ª Copa Jaru de Futsal avança com jogos da segunda fase e quartas de final nesta semana

A 7ª Copa Jaru de Futsal 2026 terá nova rodada nesta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), com confrontos pelas categorias Masculino Máster, Feminino Aberto e Masculino Aberto. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes Sebastião Mesquita, em Jaru.
Nesta quarta-feira, a programação começa às 20h, com Fortaleza, de Jaru, e Serraria, de Governador Jorge Teixeira, pela categoria Masculino Máster. Às 20h50, Cunha, de Cacaualânsia, enfrenta o Real Paraíso, de Alto Paraíso, pela segunda fase do Feminino Aberto. Às 21h50, Red Bull, de Mirante, e JM Galaxy, de Alto Paraíso, entram em quadra pela segunda fase do Masculino Aberto.
Na quinta-feira, às 20h, JM Jaruense e Galatasaray, de Jaru, disputam partida pela segunda fase da categoria Masculino Máster. Às 20h50, o Galatasaray, de Jaru, enfrenta o Hokem, de Ariquemes, pelas quartas de final da segunda fase do Masculino Aberto. Também está previsto para as 20h o confronto entre Pilinha, de Jaru, e Amigão Motos, de Tarilândia, pela segunda fase do Masculino Aberto.
A competição chega a essa etapa depois de três confrontos realizados na segunda-feira (7). Bernabéu, de Jaru, e Magic Futsal, também de Jaru, empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o Bernabéu venceu por 3 a 2 e avançou no mata-mata da segunda fase.
Em outro jogo, o Republica Futsal, de Ji-Paraná, venceu o Real Matismo, de Jaru, por 7 a 2. Já o Ousadia, de Machadinho, derrotou o Wesporte, de Jaru, por 7 a 1. Os dois confrontos também foram válidos pelo mata-mata da segunda fase.
A 7ª Copa Jaru de Futsal 2026 é promovida pela Prefeitura Municipal de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt). O torneio é disputado nas categorias Masculino, Feminino Aberto e Masculino Máster, e os jogos vêm sendo acompanhados por grande público no Ginásio de Esportes Sebastião Mesquita.
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