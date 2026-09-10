Ana Castela abre álbum de fotos e mostra cabeças de gado na

Por R7

Publicada em 10/09/2026 às 10h52

Ana Castela compartilhou com seus seguidores um pouco de como é a fazenda que é dona em Sete Quedas, município de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (9), a cantora abriu um álbum de fotos no Instagram em meio às cabeças de gado que possui.

Nas imagens, Ana está devidamente “uniformizada”, usando uma camisa em que aparece escrito “Fazenda Boiadera”, além das iniciais “A” e “R”, representando ela e o pai, Rodrigo Castela.

Além da fazenda, Ana também é dona de um rancho de luxo — com uma bela mansão — em Londrina, no Paraná. Recentemente, ela postou um vídeo em que aparecia andando a cavalo, em que leva um tombo.