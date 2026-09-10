Novas ambulâncias reforçam estrutura do SAMU em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 10/09/2026 às 12h02

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Porto Velho recebeu duas novas ambulâncias para reforçar a estrutura de atendimento na capital. Os veículos foram destinados ao município por meio do Ministério da Saúde e já estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Antes de entrarem em operação, as ambulâncias passam pelos procedimentos de tombamento e incorporação ao patrimônio municipal. Os veículos são equipados para atendimentos de urgência e emergência e contam com aspirador portátil de secreções, oxímetro portátil e Desfibrilador Externo Automático (DEA).

“Nós somos uma cidade continental, geograficamente falando. Temos muitos distritos a atender, temos uma cidade espalhada e precisamos que todas as autoridades e os poderes enxerguem isso para nos assistir dessa maneira”, disse o prefeito Léo Moraes

Demanda pelo serviço

Somente no primeiro semestre de 2026, o SAMU recebeu 12.645 chamados e realizou 8.294 atendimentos por viaturas. As ocorrências clínicas lideraram a demanda, com 4.282 atendimentos, seguidas pelos traumas, com 2.856 registros. Também foram contabilizados 1.379 casos relacionados a sinistros de trânsito.

Para Sandra Cardoso, os novos veículos, contribuem para melhorar a resposta às ocorrências

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, os novos veículos, aliados à capacitação das equipes, contribuem para melhorar a resposta às ocorrências.

“Nosso objetivo desde o começo da gestão é diminuir o tempo-resposta no atendimento. Com uma ambulância nova e uma equipe bem treinada e disposta, a gente consegue fazer a qualidade do serviço acontecer na ponta.”

Frota reforçada

Com as duas novas unidades, o SAMU passa a contar com oito ambulâncias. O reforço também permite manter veículos disponíveis quando alguma unidade precisa passar por manutenção ou apresenta problemas mecânicos.

O médico e coordenador do SAMU, João Batista da Silva Oliveira, explica que a intensidade da operação exige disponibilidade permanente da frota.

“Durante 24 horas de plantão, elas praticamente não param. Então, se não tivermos um quantitativo de ambulâncias que possa suprir um momento de ausência, uma falha, uma quebra ou uma manutenção, essas novas ambulâncias vêm para ajudar nessa reposição.”

A Prefeitura também busca novos recursos para ampliar a estrutura do atendimento pré-hospitalar no município, incluindo a possibilidade de incorporar mais ambulâncias e ampliar o programa de motolâncias.: