Mulheres e idosos podem desembarcar fora dos pontos de ônibus após às 22h; medida facilita a parada em local mais seguro

Por Jhon Silva

Publicada em 10/09/2026 às 11h39

Voltar para casa à noite utilizando o transporte coletivo exige cuidados, principalmente para quem ainda precisa caminhar depois de descer do ônibus. Em Porto Velho, mulheres e idosos contam com um direito que pode reduzir esse percurso e proporcionar mais segurança, após as 22h, é possível solicitar o desembarque fora dos pontos convencionais.

A medida não é nova, mas ainda é desconhecida por parte dos passageiros. Por isso, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) orienta os usuários sobre como utilizar esse direito.

O passageiro deve comunicar ao motorista, com antecedência, o local aproximado onde pretende descer. A parada precisa estar dentro do itinerário regular da linha e ocorrer em um ponto onde seja possível realizar o desembarque com segurança.

A possibilidade de escolher um local mais próximo do destino busca diminuir a exposição de mulheres e idosos durante os deslocamentos noturnos, especialmente em trechos onde seria necessário caminhar uma distância maior após deixar o coletivo.

Segundo Léo Moraes, divulgar a medida também é uma forma de fazer com que o serviço chegue efetivamente a quem precisa

Para o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, conhecer esse direito é fundamental para que ele cumpra sua finalidade. “É uma medida simples, mas que pode fazer diferença principalmente no período noturno. Queremos que mulheres e idosos saibam que podem fazer essa solicitação ao motorista depois das 22h, sempre respeitando o itinerário e as condições de segurança para a parada”.

Segundo o prefeito Léo Moraes, divulgar a medida também é uma forma de fazer com que o serviço chegue efetivamente a quem precisa. “Não basta o direito existir, a população precisa conhecê-lo. Permitir que mulheres e idosos desembarquem mais perto do destino durante a noite ajuda a reduzir a exposição em determinados trajetos e torna o transporte coletivo mais atento às necessidades de quem utiliza o serviço”.

A orientação é que a solicitação seja feita antes de chegar ao local desejado, permitindo que o motorista avalie as condições para realizar a parada com segurança.