Samuel Costa vai romper ciclo de 40 anos: “Vamos fazer em quatro o que não fizeram em décadas”

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 11h45

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, elevou o tom durante reuniões com moradores da Zona Norte de Porto Velho e apresentou sua candidatura como uma proposta de ruptura com aquilo que classificou como um ciclo de décadas de promessas não cumpridas.

Diante de apoiadores, Costa afirmou que não pretende chegar ao Palácio Rio Madeira para exercer poder, mas para servir à população. A proposta, segundo ele, é construir um governo centrado no ser humano, sem ódio, rancor ou perseguição política.

“Serei o governador para servir. Vou respeitar todos e governar para as pessoas”, afirmou.

Na educação, Costa defendeu a construção de escolas para crianças, adolescentes e jovens. Na saúde, colocou entre as prioridades a ampliação da capacidade hospitalar do Estado, especialmente para procedimentos de maior complexidade.

Para o candidato, nenhum trabalhador ou cidadão de Rondônia deveria precisar deixar o Estado ou enfrentar uma longa espera para conseguir uma cirurgia quando mais precisa do poder público.

A crítica de Costa mira diretamente um problema que, segundo ele, atravessa gerações. O candidato lembrou que, desde criança, ouve políticos repetirem promessas de melhorias na saúde, educação, segurança e infraestrutura.

“Desde quando eu era criança, sempre ouvi políticos dizerem que queriam resolver os problemas da educação, infraestrutura, segurança e saúde. E nada fizeram”, declarou.

É nesse ponto que Samuel Costa apresenta uma das principais marcas de sua campanha: a promessa de acelerar a solução dos gargalos históricos do Estado.

“Vamos fazer em quatro anos o que não fizeram em 40 anos”, afirmou.

Da política das promessas à agenda do futuro

Costa também aposta em uma mudança de agenda para Rondônia. Segundo ele, o Estado precisa superar problemas básicos que se arrastam há décadas para finalmente discutir o futuro.

O candidato projetou que, em 2034, caso seja reeleito, os debates políticos deverão estar concentrados em ciência, tecnologia, inovação, robótica, inteligência artificial, mobilidade, metrô e trem-bala.

A declaração traduz, segundo ele, a diferença entre administrar problemas permanentemente e preparar Rondônia para as próximas décadas.

“Em 2034, quando formos reeleitos, os debates serão outros. Vamos falar de ciência, tecnologia, inovação, robótica, inteligência artificial, ponte para o futuro, metrô, trem-bala”, afirmou.

Preparação como argumento de campanha

Aos 36 anos, Samuel Costa também utiliza sua trajetória acadêmica e profissional como argumento para defender que está preparado para enfrentar os desafios do Estado.

Ele afirma ter dedicado mais de 20 anos aos estudos, passando por áreas como Direito, gestão pública e ciência política.

A mensagem transmitida aos eleitores é direta: colocar a juventude a serviço da administração pública e transformar conhecimento em capacidade de gestão.

“Eu ofereço a minha juventude para resolver esses gargalos que se arrastam há décadas”, afirmou.

“A esperança vai vencer o medo”

Em um discurso marcado por forte apelo emocional, Costa também agradeceu o apoio recebido durante a campanha.

Segundo ele, o contato direto com os eleitores tem demonstrado uma receptividade que superou suas próprias expectativas.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei receber o carinho e o apoio de milhares de rondonienses”, declarou.

Para o candidato, a disputa eleitoral não deve ser pautada pelo medo, pelo ódio ou pela polarização, mas pela capacidade de apresentar propostas e enfrentar problemas concretos.

“A esperança vai vencer o medo”, repetiu.

Oito debates e aposta na exposição

Samuel Costa também destacou a sequência de debates previstos durante a campanha. Serão oito confrontos transmitidos ao vivo por diferentes plataformas digitais, televisão e rádio.

O candidato afirma que já participou de dois e avalia que saiu vitorioso em ambos.

“Já houve dois, vencemos os dois e vamos vencer os outros seis”, disse.

Costa aposta que a exposição nos debates poderá ampliar o conhecimento de seu nome e permitir que os eleitores comparem diretamente propostas, ideias e preparo dos candidatos.

“Se as pessoas se apegarem à coragem e às propostas, vão ver que nós somos a melhor opção para governar o Estado onde tive a honra de nascer”, afirmou.

Ao encerrar sua fala, o candidato resumiu o momento da campanha em uma frase que pretende transformar em combustível para a reta final:

“A hora da virada chegou.”