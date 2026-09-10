William Bonner diz que era xingado nas ruas antes de deixar o JN

Por IG

Publicada em 10/09/2026 às 10h56

William Bonner revelou que a reação do público nas ruas mudou depois de trocar o Jornal Nacional pelo Globo Repórter. Em entrevista ao podcast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes, o jornalista da Globo afirmou que passou a receber mais manifestações de carinho e chegou a se sentir "meio popstar". Segundo ele, abordagens hostis diminuíram após o anúncio de que deixaria o telejornal.

O ex-apresentador do Jornal Nacional afirmou que as pessoas que gostavam de seu trabalho raramente demonstravam essa opinião pessoalmente. "Durante um período longo e recente, eu diria que nos últimos dez ou 12 anos, o público que gostava de mim e o público para quem eu era ok estavam meio quietos por aí", disse.

"Só se manifestava o público que me detesta. Então, esses eram os que chegavam para mim na rua, abordavam, me xingavam das coisas mais incríveis, às vezes opostas, porque esses eram os que tinham o motivo para ir até mim falar alguma coisa", contou.

Para William Bonner, o anúncio de sua saída do Jornal Nacional marcou uma alteração clara na forma como passou a ser abordado fora da televisão. O apresentador percebeu que espectadores antes silenciosos começaram a demonstrar carinho e lamentar sua despedida do noticiário.

"A partir do momento em que eu anunciei que sairia, houve uma mudança interessantíssima. Pessoas que gostam de mim e pessoas para quem eu sou ok resolveram se manifestar: 'Ah, que pena que você vai sair'; 'Ah, puxa vida, eu gosto tanto de você'", afirmou.