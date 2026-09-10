Ex de Giovani exige respeito e defende sertanejo após polêmica

Por IG

Publicada em 10/09/2026 às 11h00

"Os últimos dias não tem sido fáceis, mas Deus tem me dado forças para continuar. Agradeço a cada pessoa que está ao meu lado, mas não posso aceitar mentiras, acusações e injustiças contra o Giovani! Quero que respeitem a minha linda história de amor e não vou compactuar especulações e inverdades sobre a nossa história", escreveu Anna Carolina.

Em seguida, a influencer destacou que guarda boas lembranças da união e saiu em defesa do ex-marido ao se deparar com os comentários que surgiram após a separação. "Peço para que parem de tentar nos atacar e inventar histórias sobre mim e sobre ele ! Giovani sempre foi um marido muito bom para mim", disse.

"Essa história de relacionamento doentio nunca existiu entre a gente! E quem nos conhece sabe disso! Isso é invenção! Vivi um amor puro, genuíno e nós dois nos amamos muito até o último dia", continuou.

Por fim, Anna deixou claro que não pretende comentar detalhes do processo de separação.

"Sobre o nosso divórcio neste momento não farei nenhum comentário, minha prioridade é conduzir essa etapa com serenidade e privacidade para mim e ele. Agradeço a todos que compreenderem essa decisão. Que possamos seguir em frente e em paz", concluiu.