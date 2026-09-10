EUA parabenizaram mais de 180 países em 12 meses; Brasil, Coreia do Norte, Irã e mais 7 são ignorados

Por Wesley Bischoff, g1/São Paulo

Publicada em 10/09/2026 às 10h32

O Departamento de Estado dos Estados Unidos não publicou, pelo segundo ano consecutivo, um comunicado em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7). A prática é usada pelo governo americano para parabenizar países pelo "Dia Nacional", que pode marcar desde aniversários de independência até a celebração de uma padroeira.

Um levantamento feito pelo g1 com base em comunicados publicados no site do Departamento de Estado apontou que, nos últimos 12 meses, os EUA enviaram parabéns a governos ou povos de mais de 180 países. O Brasil aparece ao lado de outras nove nações que ficaram de fora.

Além do Brasil, o governo norte-americano também não publicou comunicados para Afeganistão, Coreia do Norte, Etiópia, Guiné, Irã, Líbia, Santa Lúcia, Síria e Sudão.

A última vez que os EUA publicaram um comunicado parabenizando o Brasil pelo Dia da Independência foi em 2024, durante o governo do presidente Joe Biden.

À época, o então secretário de Estado, Antony Blinken, assinou uma nota com "saudações calorosas" ao povo brasileiro.

"Que os anos vindouros continuem a fortalecer nossos laços e nossos valores democráticos compartilhados. Os Estados Unidos desejam ao povo brasileiro uma feliz celebração do Dia da Independência", dizia a nota.

Mas o tom mudou após o presidente Donald Trump voltar à Casa Branca, em janeiro de 2025. Desde então, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos se deterioraram e entraram em uma crise com a aplicação de tarifas e sanções por parte do governo norte-americano.

O g1 perguntou ao Itamaraty se os EUA haviam enviado algum comunicado ao governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores orientou a reportagem a buscar o governo norte-americano. Já o Departamento de Estado não respondeu a um pedido de comentário.

É comum que os Estados Unidos publiquem notas públicas sobre o "Dia Nacional" de um país amigo. No último ano, o governo Trump comemorou até mesmo datas importantes de países com relações conturbadas, como Rússia, China e Venezuela.