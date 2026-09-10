Capacitação reforça segurança e cuidados com a saúde no ambiente de trabalho 

Por Adaides Batista

Publicada em 10/09/2026 às 11h21

Servidores da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) participaram, na manhã de terça-feira (8), de um treinamento sobre segurança e saúde no trabalho, realizado no Teatro Banzeiros, em Porto Velho. A capacitação teve como objetivo ampliar os conhecimentos dos profissionais sobre prevenção de riscos e cuidados no ambiente de trabalho.

Promovido pelo Departamento de Saúde Ocupacional (DSO), da Secretaria Municipal de Administração (Semad), o treinamento abordou a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), com foco no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), e a NR-17, que trata de ergonomia.

Com carga horária das 8h às 12h, a capacitação foi conduzida por Marcos Roca, técnico em Segurança do Trabalho (TST) da Total Life – Assistência à Vida.

Prevenção e qualidade de vida

Durante o treinamento, os servidores receberam orientações relacionadas à identificação e prevenção de riscos ocupacionais, além de informações sobre ergonomia e a importância da adoção de práticas adequadas durante a execução das atividades profissionais.

A NR-1 estabelece disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho e contempla o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Já a NR-17 estabelece parâmetros relacionados à ergonomia, buscando adequar as condições de trabalho às características dos trabalhadores e contribuir para a prevenção de problemas decorrentes das atividades profissionais.

A iniciativa integra as ações de saúde ocupacional desenvolvidas pela Prefeitura de Porto Velho e reforça a importância da capacitação dos servidores para a construção de ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e adequados ao desempenho das atividades.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a capacitação contribui para fortalecer a prevenção e os cuidados com a saúde dos servidores.

“O cuidado com a saúde e a segurança dos nossos servidores também faz parte da qualidade do serviço público. Capacitações como esta fortalecem a prevenção e contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que a valorização dos servidores está diretamente relacionada à qualidade dos serviços oferecidos à população.

“Cuidar de quem trabalha na Prefeitura é também cuidar da população. Servidores com melhores condições de trabalho têm mais segurança e qualidade para desempenhar suas funções e atender às famílias de Porto Velho”.