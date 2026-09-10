FAMPE Microcrédito amplia acesso ao crédito para pequenos negócios em Rondônia

Por sebrae-ro

Publicada em 10/09/2026 às 11h24

Empreender exige planejamento, dedicação e, muitas vezes, acesso a recursos financeiros para investir, crescer ou superar desafios. Pensando nisso, o Sebrae em Rondônia formalizou parceria com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) Acrecid e Faepar (Banco do Povo) para operacionalizar o FAMPE Microcrédito, ampliando as oportunidades de acesso ao crédito para os pequenos negócios rondonienses.

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) funciona como uma garantia complementar às garantias já apresentadas pelo empreendedor no momento da solicitação do crédito. Dessa forma, mesmo quem não possui patrimônio ou garantias reais suficientes pode encontrar uma alternativa para acessar recursos financeiros destinados ao fortalecimento e desenvolvimento de seu negócio.

As duas instituições parceiras já iniciaram as operações em todo o estado de Rondônia, permitindo que microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte possam buscar crédito de maneira mais acessível e com melhores condições de contratação.

A iniciativa integra os esforços do Sebrae para fortalecer o ecossistema de crédito no estado, contribuindo para a redução de barreiras que historicamente dificultam o acesso ao financiamento, especialmente em municípios e regiões onde a oferta de crédito tradicional é mais restrita.

O acesso ao microcrédito pode representar a oportunidade necessária para ampliar estoques, investir em equipamentos, modernizar processos, aumentar a produção ou até mesmo iniciar uma nova etapa de crescimento. Com o apoio do FAMPE, mais empreendedores podem transformar planos em resultados concretos, impulsionando a geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico local.

Para a coordenadora de Crédito e Finanças do Sebrae em Rondônia, responsável pelo FAMPE e pelo projeto Conexão Financeira, Gleiciane Rocha, a parceria fortalece o acesso ao crédito orientado e assistido, oferecendo aos empreendedores não apenas recursos financeiros, mas também acompanhamento adequado às necessidades dos pequenos negócios.

“Essa parceria representa um marco para o microcrédito em Rondônia, porque amplia o acesso dos empreendedores a um crédito mais consciente e assistido, que está alinhado à realidade dos pequenos negócios. Além de facilitar o acesso aos recursos para quem não possui garantias suficientes, a iniciativa fortalece a inclusão financeira, especialmente das mulheres empreendedoras, que podem contar com garantia de até 100% por meio do FAMPE”, destaca Gleiciane.

Ao aproximar os pequenos negócios de soluções financeiras adequadas à sua realidade, o Sebrae reforça seu compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo em Rondônia, criando condições para que mais empresas tenham acesso aos recursos necessários para crescer de forma sustentável e competitiva.

Como buscar o crédito

Os empreendedores interessados podem procurar as instituições parceiras Acrecid e Faepar (Banco do Povo) para conhecer as condições disponíveis e verificar a possibilidade de utilização da garantia complementar oferecida pelo FAMPE Microcrédito.

Mais do que crédito, a iniciativa representa uma oportunidade de inclusão financeira e fortalecimento dos pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento dos empreendedores e das comunidades em todas as regiões de Rondônia.