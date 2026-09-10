Autoridades em Espigão do Oeste discutem regras para bicicletas elétricas

Por assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 11h04

Na manhã desta quarta-feira, o secretário da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD) reuniu-se com o comandante da Polícia Militar e a direção do DETRAN de Espigão d’Oeste para discutir e pontuar as principais questões relacionadas ao crescente uso de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município.

A preocupação aumenta diante do número cada vez maior desses veículos circulando pelas ruas, especialmente pelo uso indiscriminado por menores de idade, muitas vezes sem os equipamentos de segurança e sem o devido conhecimento das regras de circulação.

Diante dessa realidade, está em estudo o Projeto de Lei 2026, que estabelece normas específicas para a circulação desses equipamentos no município, incluindo requisitos de idade, segurança, regras de circulação, transporte de passageiros, fiscalização e medidas administrativas.

A proposta busca acompanhar o crescimento desse novo meio de transporte e, principalmente, garantir mais segurança para quem utiliza bicicletas elétricas e para todos os demais usuários das vias públicas.

O alerta é para todos: trânsito seguro depende da responsabilidade de cada um.

Use capacete.

Respeite a sinalização e as leis de trânsito.

Pais e responsáveis, orientem e acompanhem seus filhos.

Não transporte passageiros quando não for permitido.

Utilize as vias de forma responsável e segura.

As autoridades competentes deverão avançar nos próximos meses com orientações e normas específicas para organizar a circulação desses veículos em Espigão d’Oeste.

Segurança no trânsito começa com atitude. Respeite as regras e preserve vidas!