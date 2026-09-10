Autoridades em Espigão do Oeste discutem regras para bicicletas elétricas

Na manhã desta quarta-feira, o secretário da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD) reuniu-se com o comandante da Polícia Militar e a direção do DETRAN de Espigão d’Oeste para discutir e pontuar as principais questões relacionadas ao crescente uso de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município.
A preocupação aumenta diante do número cada vez maior desses veículos circulando pelas ruas, especialmente pelo uso indiscriminado por menores de idade, muitas vezes sem os equipamentos de segurança e sem o devido conhecimento das regras de circulação.
Diante dessa realidade, está em estudo o Projeto de Lei 2026, que estabelece normas específicas para a circulação desses equipamentos no município, incluindo requisitos de idade, segurança, regras de circulação, transporte de passageiros, fiscalização e medidas administrativas.
A proposta busca acompanhar o crescimento desse novo meio de transporte e, principalmente, garantir mais segurança para quem utiliza bicicletas elétricas e para todos os demais usuários das vias públicas.
O alerta é para todos: trânsito seguro depende da responsabilidade de cada um.
Use capacete.
Respeite a sinalização e as leis de trânsito.
Pais e responsáveis, orientem e acompanhem seus filhos.
Não transporte passageiros quando não for permitido.
Utilize as vias de forma responsável e segura.
As autoridades competentes deverão avançar nos próximos meses com orientações e normas específicas para organizar a circulação desses veículos em Espigão d’Oeste.
Segurança no trânsito começa com atitude. Respeite as regras e preserve vidas!
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