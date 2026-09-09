Equipe feminina da Seccional conquista dois ouros e uma prata em competição

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 09/09/2026 às 10h52

A advocacia rondoniense acaba de inscrever seu nome na história do desporto jurídico nacional. Em sua primeira e inédita participação no II Campeonato Nacional da ALIVA (Associação da Liga de Voleibol dos Advogados e Advogadas do Brasil), a delegação feminina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) encerrou o torneio com um excelente aproveitamento, subindo ao pódio em absolutamente todas as modalidades que disputou.

Realizada na cidade de Maceió (AL) durante o feriado prolongado de 5 a 7 de setembro, a competição reuniu advogados e advogadas atletas de 11 estados brasileiros. Mesmo sendo estreante no evento nacional, a equipe de Rondônia demonstrou superioridade tática e técnica nas areias e nas quadras.

Conquistas e Atletas Medalhistas

A delegação rondoniense garantiu resultados expressivos, consolidando medalhas em três diferentes modalidades esportivas:

• Ouro no Vôlei de Areia Feminino (Dupla): A dupla formada por Rachel Emerick e pela Dra. Mariana Lima demonstrou alto nível de entrosamento, superando as adversárias para garantir o primeiro lugar.

• Ouro no Quadrangular de Areia: A equipe uniu estratégia e força técnica para dominar a categoria, trazendo mais uma medalha de ouro. O quarteto campeão foi composto pela Dra. Julia Rezende, Rachel Emerick, Dra. Ana Paula Sena, Amanda Lima e Dra. Mariana Lima.

• Prata no Vôlei de Quadra Feminino: Mostrando versatilidade para além das areias, o time de quadra realizou uma excelente campanha e assegurou o segundo lugar geral. O elenco de atletas foi formado por: Dra. Mariana, Rachel, Amanda, Dra. Ana Paula, Dra. Leticia Nalin, Lethicya Cardoso, Dra. Laís, Dra. Letícia Alencar, Dra. Bianca, Dra. Priscila, Dra. Brenda Camilo Uchôa, Dra. Júlia e Dra. Vivian.

Três Meses de Foco e a Rotina da Advocacia

O resultado histórico reflete três meses ininterruptos de preparação, treinamentos físicos e dedicação da equipe. O grande desafio, no entanto, foi conciliar a rígida rotina de treinos com as demandas da profissão.

Durante esse período, as atletas precisaram harmonizar a preparação esportiva com o cumprimento de prazos processuais, o comparecimento a audiências e a administração de seus escritórios, evidenciando a resiliência e a disciplina da mulher advogada.

Esporte como Alicerce Institucional

Pelo Pilar cuida a OAB Rondônia incentiva o esporte que vai muito além da competição. A prática esportiva é tratada como um pilar de qualidade de vida e saúde mental para a classe, atuando como um contraponto necessário ao estresse inerente ao exercício da advocacia.

Além dos benefícios à saúde, o voleibol fortaleceu uma união importante entre as jogadoras rondonienses. A confiança mútua e a comunicação rápida exigidas nas partidas refletem diretamente na atuação profissional, consolidando uma verdadeira rede de apoio entre as advogadas no dia a dia.

Sobre a intensa jornada preparatória e o compromisso de levar o nome de Rondônia ao pódio nacional, a responsável pela equipe destaca: “Para nós, foi uma participação muito especial, principalmente por ser a nossa estreia neste campeonato nacional. Tivemos todo o apoio institucional da OAB e da CAARO para estruturar a equipe e enfrentar um torneio de alto nível, com mais de 11 estados. Percebemos que ainda existe um certo desconhecimento e uma visão limitada sobre Rondônia, então trazer esses resultados mostra exatamente a nossa capacidade. Competimos de igual para igual e deixamos a nossa marca”, afirma a Dra. Mariana Lima.