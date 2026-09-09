Conheça o Dive-LD, drone submarino dos EUA que opera 10 dias submerso sem piloto e foi capturado pelo Irã

Por G1

Publicada em 09/09/2026 às 10h29

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira (8) ter capturado um drone submarino dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz.

O equipamento, identificado como um Dive-LD, veículo submarino autônomo desenvolvido pela empresa americana Anduril, estava monitorando as águas da rota marítima, de acordo com um porta-voz da Centcom, central de comando das Forças Armadas dos EUA que atua nas operações no Oriente Médio.

O Estreito de Ormuz, por onde passavam 20% de todas as exportações mundiais de petróleo, é alvo de disputa entre o regime iraniano e o governo norte-americano desde o início da guerra, no fim de fevereiro, quando o tráfego passou a ficar comprometido por conta da troca de ataques entre os dois países.

"Um drone subaquático operado pelas forças americanas apresentou defeito há mais de um dia. Ele estava sobrevoando as águas da região em apoio às operações em andamento. O drone defeituoso era um modelo antigo que não coletava dados sensíveis nem carregava qualquer equipamento de sonar ou radar classificado. As operações americanas nas águas da região continuam”, disse capitão Tim Hawkins em comunicado à imprensa americana.

O modelo, avaliado em US$ 2,5 milhões (R$ 12,7 milhões, na cotação atual), chama atenção pelo tamanho e pela capacidade de realizar missões sem a necessidade de um piloto a bordo. Ele também pode receber diferentes equipamentos e sensores, dependendo do objetivo da operação.

Mas, afinal, o que é o Dive-LD e como ele funciona?

O Dive-LD é um AUV (veículo submarino autônomo, na sigla em inglês). Diferentemente de um submarino convencional, não há pessoas dentro do equipamento.

Ele também não precisa ser controlado por um operador a todo momento. O veículo pode receber instruções sobre a missão e executar de forma autônoma tarefas de navegação e coleta de informações.

A autonomia é especialmente importante em operações submarinas, onde manter uma comunicação constante com a superfície pode ser difícil.

Quase 6 metros e 3 toneladas

Apesar de ser chamado de drone, o Dive-LD está longe de ser pequeno.

O veículo tem aproximadamente 5,8 metros de comprimento e 1,2 metro de diâmetro. Dependendo da configuração, pesa cerca de 3 toneladas.

Ele foi projetado para transportar diferentes sensores e equipamentos em um espaço de mais de 1 metro cúbico.

Um drone para várias missões

Uma das principais características do Dive-LD é sua estrutura modular.

Isso significa que o equipamento pode ser adaptado para diferentes missões. Entre as aplicações estão:

vigilância e reconhecimento;

mapeamento do fundo do mar;

localização e identificação de minas;

operações de guerra antissubmarino;

coleta de dados sobre o ambiente submarino;

inspeção de estruturas submersas.

Assim, o mesmo veículo pode ser equipado de maneiras diferentes conforme o objetivo da missão.Pode chegar a 6 km de profundidade

Outra característica é a profundidade que o Dive-LD consegue alcançar. Segundo a Anduril, o veículo pode operar a até 6.000 metros abaixo da superfície.

Para isso, sua estrutura precisa suportar uma pressão enorme. Quanto maior a profundidade, maior é a pressão exercida pela água sobre o equipamento.