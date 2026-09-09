20° Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor acontece no dia 1º de novembro

Por Anoticiamais

Publicada em 09/09/2026 às 10h38

Já foram intensificados os preparativos para a realização do 20° Leilão Direito de Viver 2026 em prol do Hospital de Amor Amazônia no município de Jaru.

O leilão esse ano será 100% virtual, ao vivo pelo TouTube e com lances pelo grupo de WhatsApp. Durante a semana que antecede o evento será realizado o leilão das prendas e no próximo dia 1° de novembro, a partir das 9h, será o do gado.

A expectativa da Diretoria do Leilão é que em 2026 o leilão supere as edições anteriores.

Segundo o presidente da Comissão de Leilões no Estado, Itamar Souza Silva, hoje são 2.750 pessoas de Jaru tratando de câncer no Hospital de Amor, então o nosso compromisso em ajudar aumenta ainda mais.

Faça a doação de gado, mas você também pode ajudar comprando uma cota da Moto de Ouro ou fazendo uma doação em dinheiro! São 20 anos de tradição, solidariedade e amor em Jaru.