Faustão volta à Globo após cinco anos e fala sobre sua saúde

Por IG

Publicada em 09/09/2026 às 11h03

Fausto Silva, 76 anos, voltará à programação da TV Globo depois de cinco anos longe da emissora carioca e dos fãs do Domingão do Faustão. O apresentador, que deixou a televisão em 2023 para cuidar da saúde, estará no próximo dia 15 de setembro no Conversa com Bial.

O ex-apresentador irá contar um pouco sobre seu histórico de internações e os quatro transplantes aos quais precisou se submeter nos últimos três anos, desde que deixou seu programa na Band.

Esse será o grande retorno de Fausto Silva à Globo, após o apresentador não chegar a um acordo com a emissora da família Marinho, na qual trabalhou por 32 anos.

Segundo o colunista Flávio Ricco, durante a entrevista, Faustão fez um longo relato a Pedro Bial sobre a luta contra a insuficiência cardíaca e a falência renal e hepática. O comunicador também comentou sobre a importância da doação de órgãos para a melhora do quadro de saúde e a recuperação de pacientes em situações graves.

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Além disso, durante a conversa, o famoso também expôs as mudanças no estilo de vida e a importância do apoio da família nesses últimos anos, marcados por procedimentos e longas internações.

A entrevista foi gravada ao lado do cirurgião de Faustão, Fábio Gaiotto, e do cardiologista Fernando Bacal. Nos últimos anos, o veterano tem evitado surgir em público, o que fez com que ele se tornasse cada vez mais reservado, limitando-se apenas a encontros familiares.

Reprodução/Band

Faustão

Na TV, as aparições ficaram restritas ao Programa do João, do SBT, que tem apresentação de seu filho, João Silva, e ao Encontro com Patrícia Poeta, em vídeo enviado para homenagear o amigo de longa data Ronnie Von.

Histórico de Faustão

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Desde que precisou se afastar da televisão, o apresentador passou por quatro transplantes: de coração, realizado em 2023; de rim, em 2024; e, em 2025, de fígado e novamente de rim.

Apesar dos diversos rumores sobre a saúde de Fausto, recentemente, Luciana Cardoso, sua esposa, afirmou que ele se recupera em casa e apresenta um bom prognóstico. “Ele está muito bem, graças a Deus. A parte de saúde, de funcionamento [dos órgãos], está tudo maravilhoso, nunca esteve tão bem, está superbem”, disse ela ao podcast PodChegar.

No entanto, ele continua sendo acompanhado por médicos, e hoje o principal desafio da equipe é recuperar a perda muscular.“Agora tem que recuperar o que perdeu durante todo esse processo, que foi a parte muscular… Para voltar a poder andar, fazer as coisas, ter mais autonomia no dia a dia para fazer suas coisas e tal, para aí sim poder viajar. Mas quem sabe até o final do ano. Vamos ver”, concluiu.