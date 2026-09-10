Por hora1rondonia.com

Publicada em 10/09/2026 às 09h20

Um homem identificado como Isaías de 54 anos, morreu na noite desta quarta-feira (9) após sofrer um mal súbito na Avenida Carlos Gomes, região central de Porto Velho. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da perícia criminal.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, Isaías era uma pessoa em situação de rua e costumava dormir nas calçadas da região. As primeiras informações levantadas pela equipe de reportagem apontam que ele teria sido visto se levantando antes de passar mal repentinamente e cair no meio da via. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento da ocorrência e os policiais imediatamente pararam para prestar os primeiros atendimentos.

Os militares iniciaram as manobras de reanimação, realizando massagem cardíaca enquanto aguardavam a chegada de uma equipe do SAMU. Após a chegada da ambulância, o médico responsável assumiu o atendimento e realizou os procedimentos de avaliação e tentativa de reanimação, mas constatou que Isaías já estava sem vida. O óbito foi confirmado ainda no local.

A área foi isolada para preservar o cenário e permitir a realização dos trabalhos periciais. A perícia criminal e o rabecão foram acionados para os procedimentos necessários, incluindo os exames que poderão auxiliar na confirmação das circunstâncias da morte. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo de Isaías Miguel de Campos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho.