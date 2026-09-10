Bruno Scheid sai em defesa de André Mendonça, critica Flávio Dino e dispara: “Até quando vão tratar o Brasil como o quintal da casa deles?”

O candidato ao Senado por Rondônia Bruno Scheid (PL) saiu em defesa do ministro André Mendonça e fez duras críticas ao ministro Flávio Dino ao comentar o embate no Supremo Tribunal Federal envolvendo a investigação do Banco Master.
Bruno destacou a decisão tomada por Mendonça e criticou a reação de Dino, que, segundo ele, derrubou a medida no dia seguinte.
“A luta contra o bem e o mal está cada dia mais clara para todos nós.”
Na sequência, Bruno elevou o tom contra Flávio Dino:
“Até quando eles vão tratar o Brasil como se fosse o quintal da casa deles?”
O candidato também voltou a criticar o que considera uma atuação desigual da Justiça brasileira.
“Prendendo inocentes, protegendo bandido e destruindo o nosso país.”
Escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das vagas ao Senado por Rondônia, Bruno tem feito do enfrentamento a decisões de ministros do STF uma das marcas de sua campanha.
Ao final da fala, chamou os eleitores para a disputa política:
“Mais do que nunca, o Brasil precisa de você. Vem comigo mudar esse país e mudar Rondônia também.”
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