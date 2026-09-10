PRF prende motorista com documentos falsos que constava como morto

Por O Minuto Notícia

Publicada em 10/09/2026 às 09h15

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por suspeita de falsidade ideológica durante uma abordagem no quilômetro 517 da BR-364, em Ariquemes (RO). Segundo as informações da ocorrência, ele utilizava documentos em nome de outra pessoa e constava indevidamente como morto na base de dados da Receita Federal.

A fiscalização começou depois que os policiais visualizaram um veículo particular utilizando irregularmente um dispositivo luminoso do tipo giroflex no teto. Durante a abordagem, o motorista apresentou documentos pessoais, mas forneceu informações contraditórias e não soube responder a perguntas básicas sobre os próprios dados.

Diante das inconsistências, os ocupantes e o automóvel foram encaminhados à unidade operacional da PRF para uma verificação mais detalhada. Nas consultas aos sistemas, a equipe constatou que os documentos apresentados pelo condutor eram falsos.

O homem foi conduzido para a delegacia de polícia

Após identificar o homem, os policiais verificaram histórico criminal relacionado a tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Conforme o relato policial, mandados de prisão anteriores haviam sido baixados porque ele figurava indevidamente como morto no cadastro da Receita Federal. As informações repassadas não esclarecem como esse registro foi inserido.

Durante a ocorrência, foram apreendidos o veículo, um aparelho celular, cartões bancários e diversos documentos falsificados, entre eles Carteira Nacional de Habilitação (CNH), CPF, título de eleitor e certificado de registro de arma de fogo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade da Polícia Civil de Ariquemes para os procedimentos cabíveis.