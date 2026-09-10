Oportunidade na área de Comunicação: TCE-RO busca talentos para ampliar diálogo com sociedade e oferece ganhos superiores a R$ 7,6 mil

Uma oportunidade para quem acredita no poder da comunicação de gerar valor público, fortalecer instituições e aproximar o cidadão das decisões que impactam sua vida.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) abriu processo seletivo para destinado à Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), buscando profissionais capazes de transformar informação em conhecimento, ampliar a transparência pública e fortalecer a conexão entre o controle externo e a sociedade.
De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até 28 de setembro e podem ser feitas por meio deste link: https://forms.cloud.microsoft/
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