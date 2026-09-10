Porto Velho manterá a hegemonia elegendo o futuro governador? Câmara Federal divide representatividade, 100% dos senadores são do interior

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/09/2026 às 14h00

Hegemonia – A maioria de os governadores de Rondônia, após a criação do Estado há mais de 4 décadas (Rondônia completou em janeiro 44 anos) sempre foi do interior. Após a eleição de Jerônimo Santana, o primeiro eleito pelo voto direto, que tinha domicílio eleitoral em Porto Velho, tivemos Oswaldo Piana, também da capital. A partir da eleição de Valdir Raupp (MDB), após o mandato de Piana, que era de Rolim de Moura, tivemos somente governadores do interior: José Bianco-Ji-Paraná, Ivo Cassol-Rolim de Moura, Confúcio Moura-Ariquemes) Porto Velho voltou a ter um governador com a eleição de Marcos Rocha, que foi reeleito em 2022. Também tivermos como governadores com mandatos temporários, João Cahulla, que era vice de Cassol, que renunciou para disputar e concorrer ao Senado, e Daniel Pereira, vice de Confúcio, que também renunciou para se eleger senador, a exemplo de Cassol. Agora vem a pergunta: Porto Velho deixará o interior eleger novamente o futuro governador, após dois mandatos seguidos de Marcos Rocha?

Hegemonia II – Dos seis candidatos a governador, quatro são da capital. Um deles com chances reais, segundo as pesquisas publicadas, que seria Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos. Os dois do interior são o senador e presidente do PP, Marcos Rogério (PL), e Adailton Fúria (PSD), também ex-prefeito, de Cacoal (dois mandatos seguidos). Porto Velho também tem como candidatos o ex-deputado federal, Expedito Netto (PT), Pedro Abib (MDB), e Samuel Costa (PSB). Como estamos a pouco mais de três semanas para a realização do primeiro turno das eleições (4 de outubro) e, pelos números apresentados nas pesquisas realizadas até esta semana, teremos uma definição do eleitorado de Rondônia, cerca 1,2 milhão, entre Fúria, Hildon, Rogério e Netto. Dois da capital e dois do interior. Até o final de semana teremos a divulgação de pesquisas que estão sendo realizadas nos últimos e certamente com um quadro mais aproximado, não definitivo, das eleições a governador de Rondônia.

Hegemonia III – Hoje Rondônia tem três senadores, assim como os demais Estados. Marcos Rogério (PL), que está concorrendo a governador, e Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, que está abandonando a política. Ambos são do interior, Ji-Paraná e Ariquemes, respectivamente, O terceiro é de Vilhena, Jaime Bagattoli (PL), que tem mandato até 2030. Porto Velho não tem representante no Senado. Já na Câmara Federal as oito vagas são dividas. Fernando Máximo (PL), Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (PL) e Cristiane Lopes (Podemos) votam em Porto Velho. Sílvia Cristina (PP) em Ji-Paraná, Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos são de Ariquemes, e Lúcio Mosquini (PL) é eleitor de Jaru. As vagas são divididas em 50% para Porto Velho e 50% para o interior. É a disputa capital interior por espaços no Congresso Nacional.

Hegemonia IV – Já na Assembleia Legislativa (Ale) o quadro é diferente. Dos 24 deputados da legislatura atual, que terminará no final do ano, somente sete têm domicílio eleitoral em Porto Velho. Como três estão disputando outros cargos, dos vinte e um restantes que disputam a reeleição, quatorze são do interior, ou seja, o dobro dos parlamentares da capital. Estão na disputa de as 24 cadeiras na Ale-RO. Estão inscritos e concorrendo a deputado estadual cerca de 250 candidatos. Rondônia tem mais de 1,2 milhão de eleitores em condições de votar. Cerca de 30% são eleitores de Porto Velho. Somando os eleitores da capital com os quatro maiores colégios eleitorais do interior (Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Cacoal) temos aproximadamente 54% do eleitorado estadual. Os mesmos municípios têm 14 dos 24 deputados estaduais. Certamente a disputa pelas cadeiras da Ale-RO é a disputa eleitoral mais equilibrada nas eleições gerais de outubro.

Emendas - Na manhã de hoje (10) a Polícia Federal (PF), a nossa polícia de elite, esteve realizando a Operação Make Up, que investiga desvio de recursos públicos via emendas parlamentares. Foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão atendendo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. As ações criminosas contra o erário público, segundo as investigações, chegam a centenas de milhões de reais envolvendo crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes em licitações. Apesar de faltarem pouco mais de três semanas para as eleições gerais, existe a expectativa de uma operação-monstra no Estado devido à prática dos mesmos crimes de Make Up (maquiagem). Quem tem culpa no cartório que se cuide...

Respigo

A romaria de vereadores do interior que semanalmente se deslocava a Porto Velho diminuiu de forma abrupta desde o início do mês. Principalmente na Assembleia Legislativa (Ale), onde os “nobres pares” sempre marcavam presença nos gabinetes +++ É que os deputados (21 deles) estão em busca de um novo mandato. E também porque vereadores de vários municípios estão em campanha, a maioria em busca de uma das 24 cadeiras da Ale-RO, porque são candidatos +++ A não ser os deputados com domicílio eleitoral em Porto Velho, os demais estão a campo na busca de votos. E deverá ser assim até as eleições de 4 de outubro +++ Os gabinetes também estão vazios, pois a maior parte de os servidores comissionados está em férias para poder fazer campanha sem ter problemas com a Justiça Eleitoral. Quem está em férias percorre o Estado em busca dos votos para os deputados +++ Por volta das 13h de hoje (10), a temperatura média em Porto Velho era de 36 graus. Sensação térmica de 41 graus e umidade de 49% +++ Pela Copa Libertadores o Flamengo enfrenta na noite de hoje (10) o Independiente Del Vale. O jogo é no Estádio Banco Guayaquil (Quito) com início às 8h30 +++ É a primeira partida das quartas-de-final. A partida de volta será no Maracanã, dia 17, às 20h30.