Sebrae e Prefeitura fortalecem o empreendedorismo rural com o Empretec Rural

Por SEBRAE-RO

Publicada em 10/09/2026 às 14h33

O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE) e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), promove uma iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão e do empreendedorismo rural no município.

A ação traz para a região o Empretec Rural, seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado com exclusividade pelo Sebrae no Brasil. A metodologia é direcionada a produtores rurais e empreendedores do agronegócio que buscam aperfeiçoar a gestão de seus negócios e ampliar a visão estratégica sobre a atividade no campo.

Com carga horária de 60 horas, o seminário trabalha as dez características do comportamento empreendedor, estimulando os participantes a identificar oportunidades, planejar com mais eficiência, assumir riscos calculados e fortalecer a tomada de decisões. As atividades práticas e dinâmicas permitem que os produtores analisem seus próprios perfis empreendedores e apliquem os conhecimentos adquiridos à realidade de suas propriedades.

Além do desenvolvimento pessoal, a iniciativa contribui para a profissionalização da gestão rural, incentivando os participantes a conduzir suas propriedades com uma visão empresarial, focada em resultados, inovação e sustentabilidade. A proposta é fortalecer a capacidade de adaptação dos produtores às transformações do mercado, promovendo maior produtividade, rentabilidade e competitividade.

Fortalecimento do agronegócio local

A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Rolim de Moura reforça o compromisso das instituições com o desenvolvimento econômico local por meio da qualificação, da inovação e do fortalecimento da atividade rural. Ao investir na formação de produtores mais preparados para enfrentar os desafios do mercado, a iniciativa contribui para a geração de oportunidades, o aumento da competitividade e o crescimento sustentável do agronegócio no município.

O Empretec Rural também possibilita a troca de experiências entre participantes e o acesso à rede nacional de empretecos, formada por empreendedores que passaram pela metodologia e compartilham o compromisso com a melhoria contínua e a busca por resultados.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições estarão abertas de 8 de setembro a 19 de outubro de 2026. Os interessados poderão realizar o cadastro por meio do formulário de inscrição do Empretec Rural ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

O prazo para entrega da documentação necessária à habilitação também se encerra em 19 de outubro. Para participar do processo seletivo, será necessário apresentar cópia simples ou digitalizada do RG e CPF, número de telefone para contato, comprovante de residência em Rolim de Moura, Inscrição de Produtor Rural (CAF) e, quando a inscrição for realizada por terceiros, documento que comprove o vínculo de parentesco com o produtor rural responsável pelo cadastro.

Após o período de inscrições, o Sebrae realizará entrevistas com os candidatos entre os dias 19 e 23 de outubro, em suas dependências. As entrevistas ocorrerão mediante agendamento e integrarão o processo seletivo, que contará com critérios classificatórios e eliminatórios. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para produtores rurais interessados em desenvolver competências empreendedoras e aprimorar a gestão de seus negócios no campo.