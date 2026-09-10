SEMMA prepara lixeiras e placas educativas para reforçar ações de conscientização ambiental

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 14h38

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), está realizando a preparação de lixeiras e placas educativas que serão instaladas em pontos estratégicos da cidade.

A ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da limpeza urbana, da conscientização ambiental e do combate ao descarte irregular de resíduos, promovendo mais organização e qualidade de vida para a população.

As placas educativas terão o objetivo de orientar e sensibilizar os cidadãos sobre a importância da destinação correta do lixo e da preservação dos espaços públicos, enquanto as lixeiras contribuirão para manter a cidade mais limpa e acolhedora.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a preservação do meio ambiente e destaca que o cuidado com a cidade depende da participação de toda a comunidade.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo em ações que promovam a sustentabilidade e a conscientização ambiental, fortalecendo a construção de uma cidade cada vez mais limpa, organizada e responsável.