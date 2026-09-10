Zelensky anuncia novo apoio do Canadá para a defesa aérea

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 10/09/2026 às 15h11

"Somos gratos pelo apoio de vocês no setor energético. E, no que diz respeito à defesa aérea, estou ciente da decisão. Sou imensamente grato. Não vou revelá-la, pois é uma decisão de vocês", afirmou Zelensky durante uma declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Trata-se de um pacote de defesa aérea muito importante e é crucial, pois é um elemento que está fazendo muita falta à Ucrânia nesta guerra", acrescentou, sem fornecer detalhes, como os valores envolvidos nessa ajuda.

Lembrando que o Canadá havia fornecido, desde o início do conflito na Ucrânia, "26 bilhões" de dólares canadenses em ajuda ao país — cerca de 16 bilhões de euros —, incluindo "ajuda militar que vai desde a defesa aérea até drones", Mark Carney prometeu "oferecer mais apoio" a Kiev.

Os dois líderes deverão realizar uma coletiva de imprensa mais tarde.

Diante da intensificação dos ataques com mísseis balísticos por parte de Moscou, especialmente contra a capital ucraniana, Kiev, a Ucrânia alertou para a necessidade urgente de sistemas de defesa aérea.

Nos últimos meses, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma escalada de ataques de longo alcance, que têm atingido cada vez mais alvos civis, como fábricas, refinarias, armazéns, infraestruturas portuárias e navios, provocando um número crescente de vítimas. As negociações entre os dois lados permanecem em um impasse.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e militar dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.