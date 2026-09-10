Após deixar o SBT, Carol Lekker é contratada pela Record

Por IG

Publicada em 10/09/2026 às 15h25

Carol Lekker, de 29 anos, é a mais nova contratada da Record. A influenciadora, que anunciou sua demissão do SBT na última terça-feira (8), após reclamar do salário que recebia na emissora de Silvio Santos, revelou que agora faz parte da equipe de apresentadores da Link TV, um canal de entretenimento da Record nas redes sociais.

Em entrevista ao iG, a famosa revelou que recebeu incentivo de Saory Cardoso, que já integra o elenco do canal, para tomar a decisão. No novo desafio, Carol deve cobrir a nova temporada de “A Fazenda”, reality show rural que ela participou em 2025. A atração estreia no dia 14 de fevereiro, sob o comando de Adriane Galisteu.

Além de Carol, a ex-BBB Jordana Morais também foi anunciada como uma das novas apresentadoras da Link TV.