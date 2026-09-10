Amante que virou namorada de Giovani marca plástica no nariz, e web diz:
Por R7
Publicada em 10/09/2026 às 15h17
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Eita... a fila andou e parece que Flávia Correia já está cuidando dos detalhes do novo visual! 👀

Pouco mais de dez dias após assumir publicamente o relacionamento com Giovani, da dupla com Gian, a jovem foi ao consultório de uma cirurgiã plástica para planejar uma rinoplastia.

O momento foi registrado pela própria médica e compartilhado nas redes sociais. No vídeo, Giovani aparece ao lado de Flávia, todo empolgado com a mudança que ela decidiu fazer no nariz.

“Ela já é linda, mas quando a gente comentou o que poderia melhorar no narizinho dela, né? Ela falou: ‘Lindo, eu prefiro que seja a Dra. Joana, se não for ela, ninguém’”, contou o cantor.

Até aí, tudo certo... o detalhe que chamou a atenção dos internautas, porém, veio logo depois. No vídeo, Flávia contou que já “namora” o trabalho da médica há anos. E Giovani, prontamente, respondeu: “Verdade”.

Ué... como assim, Giovani? 😂

A internet ficou com uma perguntinha básica: como ele sabe que ela acompanha o trabalho da médica há anos? Ela pode, claro, ter contado para ele. Mas que soou estranho, soou!

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