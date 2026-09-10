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EDITAL - SINJUR convoca trabalhadores do Judiciário de Rondônia para Assembleia Geral Extraordinária
Edital nº 04/2026 convoca a categoria para assembleia no dia 14 de setembro, em formato presencial e virtual, para deliberar sobre a propositura de ações coletivas.
Por
Assessoria
Publicada em
10/09/2026 às 15h32
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