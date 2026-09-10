Do campo ao celular, PVH+ reúne serviços e orientações para produtores rurais

Por Jean Carla Costa

Publicada em 10/09/2026 às 16h01

O produtor rural de Porto Velho conta com uma nova ferramenta para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). Pelo aplicativo PVH+, alguns serviços podem ser solicitados diretamente, como o cadastro do produtor rural, enquanto outros estão disponíveis com informações e orientações sobre os procedimentos necessários para acessar as políticas públicas, como transporte da produção no campo, emissão do CAF, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e transporte de calcário. A proposta é levar mais praticidade, informação e agilidade ao homem e à mulher do campo, reduzindo deslocamentos e aproximando os serviços públicos das comunidades rurais.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, a tecnologia é uma importante aliada para fortalecer o atendimento ao setor produtivo. “O PVH+ coloca os serviços da Prefeitura na palma da mão do produtor. Mesmo quando o serviço não pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo, o produtor encontra ali as informações necessárias para saber onde procurar, quais documentos precisa apresentar e como ter acesso à política pública. É mais facilidade e informação para quem vive e produz no campo”.

O assessor técnico da Semagric, Paulo Afonso Neri, ressalta que a ferramenta representa um avanço na comunicação entre o produtor e o poder público. “A ideia é facilitar a vida de quem produz, reunindo em um só lugar os serviços disponíveis e as orientações para que o produtor saiba exatamente como buscar cada atendimento. O PVH+ funciona como uma ponte entre a Prefeitura e o campo, aproximando o produtor das políticas públicas”.

Pelo aplicativo PVH+, alguns serviços podem ser solicitados diretamente, como o cadastro do produtor rural

O prefeito Léo Moraes destacou que a tecnologia deve ser utilizada para tornar os serviços públicos mais acessíveis e facilitar a rotina de quem trabalha e produz na zona rural.

“Quem produz no campo precisa de apoio, mas também precisa de um serviço público que seja acessível e facilite sua rotina. O PVH+ é mais uma ferramenta para aproximar a Prefeitura do produtor rural, levando informação e serviços para a palma da mão e reduzindo barreiras para quem precisa acessar as políticas públicas”, afirmou o prefeito.Com a ferramenta, produtores podem consultar serviços, verificar orientações e conhecer os procedimentos necessários para acessar ações voltadas ao fortalecimento da produção rural, tornando o atendimento mais próximo, organizado e acessível.