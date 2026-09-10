Parque Circuito avança com obras em dois turnos e novas frentes de trabalho

Por Carla Maia

Publicada em 10/09/2026 às 16h03

O Parque Circuito segue ganhando uma nova cara. Desde janeiro de 2026, o espaço passa por uma grande transformação, com equipes trabalhando

diariamente para avançar em diferentes frentes e preparar uma nova estrutura para a população de Porto Velho.

Nesta quinta-feira (10), os trabalhos chegaram a mais uma etapa importante, foi iniciado o serviço da parte elétrica e da nova iluminação do parque, com a atuação das equipes responsáveis pela iluminação de todo o espaço.

As obras também continuam na área externa dos novos banheiros, que estão sendo construídos dentro do projeto de revitalização. Outra etapa que já avançou foi a concretagem das áreas que vão receber os novos espaços de recreação e a academia ao ar livre.

Entre as principais novidades está a implantação da fonte interativa, a primeira do estado de Rondônia, que passa a integrar o novo projeto do Parque Circuito e será mais uma opção de lazer para crianças e famílias.

Para acelerar os serviços, cerca de 70 colaboradores estão envolvidos diretamente na obra, com equipes atuando em dois turnos. O trabalho acontece todos os dias, fazendo com que diferentes etapas avancem ao mesmo tempo.

O prefeito Léo Moraes destacou que a revitalização busca devolver à população um espaço moderno, seguro e preparado para o lazer e a prática esportiva.

“Estamos trabalhando para transformar o Parque Circuito em um espaço que as famílias possam aproveitar de verdade. É uma obra que reúne lazer, esporte, convivência e qualidade de vida, com uma estrutura renovada e novidades que vão fazer a diferença para a população. Nosso compromisso é avançar e entregar esse espaço cada vez mais preparado para todos”, afirmou o prefeito.

Outra etapa que já avançou foi a concretagem das áreas que vão receber os novos espaços de recreação e a academia ao ar livre

A transformação do Parque Circuito vai além de uma reforma. A proposta é entregar para a população um espaço mais confortável, iluminado, acessível e preparado para receber as famílias, incentivar a prática de atividades físicas e voltar a fazer parte da rotina de quem vive na cidade.

Com as equipes em campo e as obras avançando em várias frentes, o Parque Circuito se aproxima cada vez mais de uma das entregas mais importantes de revitalização dos espaços públicos de Porto Velho.