Nova pavimentação chega ao bairro Nova Esperança

Por Letícia Regis

Publicada em 10/09/2026 às 16h23

Porto Velho há anos enfrenta dois grandes desafios históricos, o saneamento básico e a infraestrutura urbana. Mas ainda assim, dados recentes do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, mostram que o município segue entre as capitais que mais evoluíram no período de um ano.

Com 58,59 pontos, Porto Velho registrou crescimento de 2,34% na pontuação em relação ao levantamento anterior. E é nas ruas, nos bairros e na rotina da população que esse avanço começa a ganhar forma.

No bairro Nova Esperança, três vias receberam uma nova realidade com a conclusão dos serviços de pavimentação. As ruas Humaitá, Oliveira e Lábrea foram contempladas com a intervenção, levando mais qualidade à mobilidade urbana e contribuindo para melhorar as condições de vida de quem mora e circula pela região.

Mais do que uma camada de asfalto, a pavimentação representa segurança, conforto e dignidade para os moradores. É uma mudança que pode ser percebida no deslocamento diário, no acesso às residências e estabelecimentos e na valorização dos espaços onde a população vive.

As ações fazem parte de um amplo trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que atua diariamente em diferentes regiões da capital com serviços de pavimentação, tapa-buraco, imprimação, drenagem, reconstrução de vias, recuperação de bocas de lobo, limpeza e outras intervenções.

O objetivo é avançar de forma planejada, levando infraestrutura para diferentes pontos da cidade e enfrentando problemas que durante anos fizeram parte da realidade de muitas comunidades.

“O serviço prestado pelas equipes da Seinfra tem sido essencial para a transformação real da nossa capital. O trabalho completo de pavimentação, desde a drenagem até a camada final de asfalto, tem contribuído para diminuir alagamentos em pontos críticos, melhorar a mobilidade e transformar, aos poucos, uma realidade que há anos precisava de atenção. Esse segue sendo nosso objetivo: trabalhar para que Porto Velho avance e ofereça mais qualidade de vida para a população.” Disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Pavimentação representa segurança, conforto e dignidade para os moradores

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou que as equipes seguem atuando conforme o cronograma estabelecido pela pasta.

“Temos como prioridade atender todos os pontos definidos no cronograma. A população merece viver em uma cidade limpa, organizada e com asfalto de qualidade. Nossas equipes trabalham em várias frentes todos os dias, e seguiremos avançando para transformar este lugar que pertence a cada um de nós.”

A chegada da pavimentação ao Nova Esperança reforça que o desenvolvimento de Porto Velho acontece também por meio de ações que mudam o cotidiano. Em cada rua recuperada, cada ponto de drenagem executado e cada novo trecho pavimentado, a cidade dá mais um passo para superar antigos desafios e construir uma infraestrutura capaz de acompanhar as necessidades da população.