“Setembro Caramelo” terá Dia D de vacinação antirrábica em escolas da capital

Por Taiana Mendonça

Publicada em 10/09/2026 às 15h58

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vai lançar este ano a campanha inédita "Setembro Caramelo", voltada à prevenção contra a raiva e à conscientização sobre a valorização da vida e a defesa da causa animal. A ação é organizada pela Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS).

A mobilização busca conscientizar tutores sobre a importância da posse responsável e da imunização regular de cães e gatos, reforçando a vacinação como a principal ferramenta de proteção contra a raiva, doença transmissível e fatal para animais e seres humanos.

O prefeito Léo Moraes destaca que a criação do "Setembro Caramelo" reafirma o compromisso da gestão com a saúde pública integrada e com o bem-estar animal na capital. "Pela primeira vez, Porto Velho conta com uma campanha dedicada exclusivamente à valorização da causa animal e à prevenção da raiva. Cuidar dos nossos animais é também cuidar da saúde da nossa população. Queremos mobilizar toda a cidade nessa corrente de responsabilidade, garantindo proteção e respeito aos nossos cães e gatos."

Dia D de Vacinação Antirrábica

Como principal ação da campanha, a Semusa realizará o Dia D de vacinação no sábado, 12 de setembro. As equipes de saúde estarão de prontidão das 9h às 17h para atender a população e imunizar os animais de estimação.

A imunização será descentralizada e ocorrerá nas principais escolas municipais e estaduais da capital, facilitando o acesso dos tutores em diferentes bairros e regiões de Porto Velho. A Semusa informa que em breve será divulgada a lista completa com a relação dos estabelecimentos de ensino que servirão como pontos de vacinação.

A lista completa contendo a relação oficial dos 102 postos de atendimento com seus respectivos endereços está disponível clicando aqui e em anexo no final da página.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça a importância da adesão dos tutores para manter a cidade livre do vírus da raiva. "A vacinação é a única forma eficaz de prevenção contra a raiva e a nossa prioridade é facilitar o acesso de todos os tutores a esse serviço. Organizamos uma grande estrutura descentralizada nas escolas para que as famílias possam vacinar seus animais com praticidade e segurança perto de casa."

Conscientização e posse responsável

Além da vacinação, a campanha visa educar a população sobre os cuidados básicos, combate ao abandono e maus-tratos

Além da vacinação, a campanha visa educar a população sobre os cuidados básicos, combate ao abandono e maus-tratos, além da prevenção de zoonoses transmitidas por animais domésticos e sinantrópicos.

O gerente da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), Lincoln Pereira dos Santos, explica o impacto técnico da iniciativa. "O 'Setembro Caramelo' nasce para fortalecer as ações de controle de zoonoses e aproximação com a comunidade. A vacina antirrábica é gratuita, segura e essencial para manter o bloqueio epidemiológico da raiva no nosso município. Orientamos que os tutores levem seus cães com coleira ou guia e os gatos em caixas de transporte adequadas para garantir a segurança de todos durante o atendimento."

Atendimento e Informações

Para esclarecer dúvidas sobre orientações gerais ou solicitações junto ao setor de zoonoses, a população pode entrar em contato com a equipe responsável:

- Telefone / WhatsApp: (69) 98473-6712- E-mail: [email protected]