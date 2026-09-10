Prefeitura inicia trabalhos para pavimentação da Rua Sergipe, no Setor 1A

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/09/2026 às 15h34

A Prefeitura de Jaru iniciou, na última quarta-feira (9), os preparativos para a pavimentação de mais uma via do município.

Desta vez, os serviços contemplam a Rua Sergipe, no Setor 1A, no trecho compreendido entre a Rua Afonso José e o final da via.

Nesta primeira etapa, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp realizam os trabalhos de terraplanagem, nivelamento e preparação do solo. Nos próximos dias, o serviço deverá avançar para a aplicação da capa asfáltica.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a obra é executada com recursos próprios do município, incluindo maquinários e mão de obra. “As obras de pavimentação têm transformado a infraestrutura urbana de Jaru, e estamos levando esse benefício aos moradores de todos os setores. Cada novo trecho concluído representa mais segurança, mobilidade, qualidade de vida e contribui para que a nossa cidade continue crescendo de forma organizada e planejada”, destacou o prefeito.