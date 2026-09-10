Virginia deixa fãs revoltados após não tirar fotos em saída de festa

Por R7

Publicada em 10/09/2026 às 15h21

Virginia deixou festa sem tirar fotos com fãs que estavam na porta do eventoReprodução/Instagram/@virginia

Eita... parece que nem todo mundo saiu feliz da festa de cinco anos da WePink!

Virginia Fonseca deixou alguns fãs revoltados ao sair do evento, realizado na noite desta quarta-feira (9), em São Paulo, sem parar para tirar fotos com quem estava esperando por ela.

Para quem não lembra, a WePink é a marca de cosméticos da “influenciadora”, criada em parceria com Samara Pink, Thiago Stabile e Lucas Chaopeng. Ou seja, a Tigrinha era uma das anfitriãs da noite.

Na saída, Virginia passou pelos fãs, cumprimentou algumas pessoas e entrou no carro. Até aí, tudo bem. Ninguém é obrigado a posar para foto com todo mundo.

O detalhe que deixou parte do público incomodado é que, já dentro do veículo, ela ficou mexendo no celular enquanto os admiradores continuavam do lado de fora esperando por ela.

E aí, convenhamos... será que custava ser um pouquinho mais atenciosa? Se Virginia não estava com disposição para sair do carro e tirar fotos, poderia ao menos conversar com os fãs dali mesmo, acenar ou agradecer com mais calma.

Entre os admiradores, havia até uma pessoa que teria viajado mais de 700 km para tentar encontrar a “influenciadora”.

E aqui também precisamos falar: será que a Tigrinha merece tudo isso? Viajar mais de 700 km por uma foto em plena quarta-feira é uma dedicação e tanto!

No fim, talvez faltasse um pouquinho de bom senso dos dois lados. Os fãs poderiam pensar duas vezes antes de atravessar centenas de quilômetros por uma foto, mas Virginia também poderia ter demonstrado um pouco mais de carinho por quem fez tanto esforço para encontrá-la.