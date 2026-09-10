PF apreende drogas e prende homem em flagrante em Guajará-Mirim

Por PF/RO

Publicada em 10/09/2026 às 15h33

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), realizou, nesta quinta-feira (10/9), diligências em uma área de mata no município de Guajará-Mirim/RO.

Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 1 kg de cocaína em pó e 1,5 kg de maconha, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

Um homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias dos fatos e verificar a eventual participação de outras pessoas.