CAPS Raio de Luz oferece atendimento especializado em saúde mental em Ji-Paraná

Por efferson Baltar

Publicada em 10/09/2026 às 15h30

Durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e à prevenção do suicídio, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça os atendimentos oferecidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Raio de Luz.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e conta com uma equipe formada por cinco médicos psiquiatras, cinco psicólogos, dois enfermeiros e outros profissionais especializados em saúde mental.

O acolhimento é realizado todos os dias, nos períodos da manhã e da tarde. A partir desse primeiro contato, cada pessoa é ouvida e avaliada para que a equipe identifique o atendimento mais adequado para sua necessidade.

Além das consultas presenciais, o CAPS oferece atendimento psicológico por teleatendimento e realiza visitas domiciliares para pacientes que, por alguma razão, não conseguem comparecer à unidade. Os profissionais de enfermagem também fazem atendimentos individuais e em grupo, medicação assistida e acompanhamento domiciliar.

Responsável pelo atendimento da região central de Ji-Paraná, o CAPS Raio de Luz possui atualmente cerca de 12 mil pacientes cadastrados. A unidade também promove palestras sobre saúde mental para empresas e órgãos públicos interessados em levar informação e orientação aos seus trabalhadores.

A recomendação é que, ao perceber sinais de sofrimento emocional ou alguma dificuldade relacionada à saúde mental, a pessoa procure inicialmente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após a avaliação clínica, ela poderá ser encaminhada para o atendimento especializado, quando necessário.

O CAPS Raio de Luz também recebe demanda espontânea. Isso significa que a pessoa pode procurar diretamente a unidade, sem encaminhamento, para passar pelo acolhimento e pela avaliação da equipe.

Buscar ajuda é uma atitude de cuidado. Ao longo de todo o ano, a rede municipal de saúde está preparada para acolher, orientar e acompanhar quem precisa de atendimento.