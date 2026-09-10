Semurfh promove palestra sobre a Campanha Setembro Amarelo

Por Jairo Ardull

Publicada em 10/09/2026 às 14h45

Servidores da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh) de Ji-Paraná participaram, na quinta-feira (10), de palestra com a psicóloga Cleunice de Souza e Silva sobre prevenção ao suicídio e combate ao estigma relacionado à saúde mental, alusiva à Campanha Setembro Amarelo.

“A decisão de trazer informações sobre a saúde mental para o quadro de colaboradores da Semurfh foi toda de nossas servidoras, com o apoio da Semusa [Secretaria Municipal de Saúde]. Foi um momento de reflexão, neste 10 de setembro, para quebrar tabus e preconceitos associados aos transtornos mentais”, admitiu o titular da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos (Fuskão).

ccc. A proposta foi apresentada, em 2003, pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A data inspirou a criação da Campanha Setembro Amarelo, que promove debates e acolhimento sobre o tema.

Uma palestra abordou a prevenção ao suicídio e a conscientização sobre a saúde mental, por se tratar do bem-estar emocional, psicológico e social, na forma de pensar, sentir e agir diante das situações da vida. “Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, pois ela afeta diretamente a nossa capacidade de lidar com o estresse, de nos relacionarmos com os outros e de tomar decisões”, lembrou a psicóloga Cleunice de Souza e Silva.

A iniciativa da palestra partiu das servidoras: Maria Luíza de Souza Santos, Letícia Isabella Vieira de Souza e Karoline Coutinho, que tiveram o apoio da diretora do Departamento de Atenção Básica (Dab), Aline Lara de Carvalho, órgão vinculado à Semusa.