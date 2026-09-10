Matinha do bairro São José: Limpeza prepara espaço para nova fase de revitalização

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/09/2026 às 14h49

Na manhã desta quinta-feira 10/09, a equipe da SEMOD em parceria com@a SEMAME, esteve no entorno da Matinha do bairro São José realizando a retirada de entulhos e a limpeza da área. Paralelamente, outra equipe trabalha na roçada do local, preparando o espaço para que, em breve, tenham início os trabalhos do projeto de revitalização da Matinha.

Durante a limpeza, porém, um problema chamou a atenção: uma grande quantidade de lixo doméstico foi encontrada descartada irregularmente no entorno da área verde.

A Prefeitura de Espigão do Oeste reforça o pedido de cooperação aos moradores para que não joguem lixo, entulhos ou qualquer tipo de material no local. A preservação desse espaço é responsabilidade de todos nós.

Viu alguém descartando lixo irregularmente? Denuncie! Ligue para o 190.

O descarte irregular de resíduos em área ambiental pode configurar crime ambiental e sujeitar o responsável a multas e outras penalidades previstas em lei.

A Prefeitura faz a sua parte. Agora, precisamos da colaboração de toda a comunidade para manter a Matinha limpa, preservar o meio ambiente e transformar esse espaço em um local cada vez melhor para as famílias do bairro São José e de toda a cidade.

Cuidar da nossa cidade também é cuidar do nosso futuro.