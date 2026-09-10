Prefeitura investe mais de R$ 500 mil e passa a ofertar cirurgias por vídeo no Hospital Municipal

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 14h28

A Prefeitura de Jaru segue avançando na modernização da saúde pública do município. O mais recente investimento, anunciado pelo prefeito Jeverson Lima na tarde da última quarta-feira (09), contempla a aquisição de uma nova Torre de Videocirurgia 4K, além de três caixas completas de instrumentais cirúrgicos para procedimentos por videolaparoscopia.

O investimento, de mais de R$ 500 mil, incorpora uma tecnologia que permitirá a realização de procedimentos minimamente invasivos, por meio de um sistema de imagem em alta resolução, proporcionando maior precisão, segurança e qualidade de visualização durante as cirurgias.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barbosa, inicialmente o equipamento será utilizado em procedimentos de vesícula e laqueaduras e posteriormente os procedimentos serão ampliados.

O prefeito Jeverson Lima ressaltou que, além de proporcionar técnicas cirúrgicas mais modernas, o investimento amplia a capacidade de atendimento do Hospital Municipal Sandoval Araújo Dantas e contribui para tornar os serviços de saúde cada vez mais resolutivos. “Com a nova estrutura, fortalecemos ainda mais a capacidade de atendimento no Hospital Municipal, além disso consolidamos Jaru como referência em saúde pública de qualidade", disse.