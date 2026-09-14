Motociclista morre em colisão frontal com carro na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/09/2026 às 09h00

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista na noite deste domingo (13), na Avenida Calama, próximo ao Residencial Cristal da Calama, no bairro Planalto, zona Leste de Porto Velho.

Segundo as informações, o motociclista seguia pela Avenida Calama, no sentido bairro, em direção ao Residencial Cristal da Calama, quando teria se deparado com alguns cavalos que estavam no meio da pista. Na tentativa de desviar dos animais, ele acabou invadindo a faixa contrária e bateu de frente com um Toyota Corolla de cor preta, que seguia no sentido Centro.

Com a força da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves e não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, realizou o isolamento da área e acionou a perícia e o e rabecão para os procedimentos necessários. A vítima foi identificada como Alcerlandes F. Silva.