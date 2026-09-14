Corpo de homem com sinais de execução é encontrado na zona rural

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/09/2026 às 08h50

O desaparecimento de um homem de 29 anos terminou de forma trágica na tarde deste domingo (13), quando o corpo de Carlindo foi localizado nas proximidades de um córrego, na Linha 21 de Abril, região do Anel Viário, na zona rural de Porto Velho. A vítima estava desaparecida desde o dia 4 de setembro, após ser sequestrada na capital.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, Carlindo foi encontrado usando apenas uma cueca, amarrado e com aproximadamente seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça. O corpo foi localizado em uma área de difícil acesso e apresentava sinais de que o homem teria sido executado no local.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil pela irmã da vítima, Carlindo surgiu correndo de uma rua localizada nos fundos de onde estava e chegou a pular muros durante uma tentativa de fuga. Pouco depois, ele teria sido alcançado por quatro homens que estavam em um veículo de cor preta. Os suspeitos o colocaram à força dentro do automóvel e fugiram, dando início ao desaparecimento.

Durante os dias em que a vítima permaneceu desaparecida, familiares relataram ter recebido mensagens com ameaças de morte e exigências de pagamento de R$ 350 via Pix. Também teria sido encaminhado à família um vídeo que supostamente mostrava Carlindo já morto.

Após a localização do corpo, equipes da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos da Perícia Técnica e dos investigadores da Polícia Civil. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deverá apurar a autoria e a motivação do crime.