Flamengo líder no Brasileirão; Vasco vira sobre o Grêmio; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 14/09/2026 às 09h30

Vitórias de Fla e Verdão no topo e reação de Vasco e Inter na tabela.

Brasileirão - A 27ª rodada do Brasileirão pegou fogo no sábado (12). O Palmeiras venceu os reservas do São Paulo por 2 a 0 no Choque-Rei e dormiu na liderança. Na Vila Belmiro, o Santos manteve a boa fase e bateu o Cruzeiro por 2 a 1, engatando a terceira vitória seguida.

Na luta contra a degola, o Vasco virou sobre o Grêmio por 2 a 1 na Arena, e o Inter encerrou um jejum de 10 jogos ao bater a Chapecoense pelo mesmo placar. Ambos foram a 28 pontos e colaram na saída do Z-4!

De ontem

O Flamengo assumiu novamente o topo do Brasileirão na 27ª rodada. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 1, com gol decisivo de Bruno Henrique aos 44 do segundo tempo, e chegou aos 57 pontos. O Timão amargou a quinta derrota seguida e segue em 13º.

No outro jogo de domingo, Mirassol e Vitória empataram por 2 a 2 em um duelo movimentado. O time paulista soma 29 pontos perto do Z-4, enquanto os baianos têm 33.

Tabelinha Rondoniense

Torneio de vôlei reúne duplas masculinas e femininas, homenagem a Nenê e título de Vilhena.

Corrida - Porto Velho abre inscrições para a corrida em comemoração aos 112 anos da capital. A prova acontecerá no dia 26 de setembro, com 3 mil vagas e largada às 17h — permitindo aos atletas correr durante o pôr do sol.

Os inscritos receberão kit com camisa, medalha e acessórios. Após a prova, o público contará com uma arena de confraternização e show de pagode. As inscrições estão abertas para garantir participação nesta grande festa do esporte rondoniense!

JEBs - A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) esclareceu que todas as passagens da delegação de Rondônia para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026 estão totalmente emitidas. A confirmação afasta os rumores de falta de bilhetes para os estudantes.

Os bilhetes dos atletas vinculados à Feero foram repassados à entidade na quinta-feira (10) para distribuição. Com o transporte aéreo e terrestre garantido, a garotada rondoniense embarca focada em dar o seu melhor na competição nacional.

Futsal - O Mojuca Futsal, de Porto Velho, confirmou a contratação do experiente Vassoura para a Copa Norte 2026. Conhecido nacionalmente no futsal e fenômeno no X1, Williams Oliveira acumula bagagem na Seleção do Azerbaijão e na Copa do Mundo de 2016.

O craque é a grande aposta do time para buscar o título da competição, que reúne as melhores equipes da região no Ginásio Cláudio Coutinho. A torcida rondoniense já vive a expectativa para ver o astro em quadra.