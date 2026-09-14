Prefeitura realiza chamamento público para seleção de OSC parceria destinada ao fortalecimento da Política Cultural

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SEMTEC), está com chamamento público aberto para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para celebração de parceria destinada à execução de serviços técnicos especializados para o diagnóstico, estruturação e fortalecimento da Política Cultural de Ariquemes/RO.
A iniciativa busca fortalecer a gestão cultural do município, com ações voltadas à organização do Sistema Municipal de Cultura, cadastro e mapeamento cultural, planejamento, participação social, acessibilidade, economia criativa e valorização da diversidade cultural.
Recebimento das propostas: de 14 de setembro a 9 de outubro de 2026.
Envio das propostas: [email protected]
Podem participar OSCs sem fins lucrativos que atendam aos requisitos estabelecidos no edital e comprovem experiência e capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da parceria.
Confira o edital completo e todos os requisitos antes de apresentar sua proposta no site da prefeitura: ariquemes.ro.gov.br
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