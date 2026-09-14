Prefeitura fará apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual no dia 25 de setembro

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 09h15

A Prefeitura de Jaru promoverá, no dia 25 de setembro (sexta-feira), uma audiência pública para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, conforme estabelecido no artigo nº 48 da Lei Complementar nº 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

O PLOA detalha as despesas e previsão de receita para o próximo ano. A audiência acontecerá no plenário da Câmara Legislativa, a partir das 19h, e é aberta a toda a população, que pode acompanhar a apresentação de forma presencial ou por meio de transmissão ao vivo no perfil do facebook da Prefeitura de Jaru.