Homem é preso acusado de atear fogo em casa de mãe e ameaçá-la de morte
Por NewsRondônia
Publicada em 14/09/2026 às 08h50
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 Um homem foi preso pela PM na noite de domingo, dia 13 de setembro de 2026, após ser acusado de atear fogo na residência da própria mãe e de ameaçá-la de morte na comunidade de Cujubinzinho, situada na zona rural de Porto Velho.

De acordo com o registro da ocorrência, a corporação foi acionada por volta das 19h15 por familiares que relataram o incêndio criminoso na casa localizada na Rua Beira Rio, sendo comprovado por meio de um vídeo enviado aos agentes que o imóvel ficou completamente tomado pelas chamas. Com as características repassadas, as equipes iniciaram diligências e conseguiram localizar o indivíduo nas imediações de um estabelecimento comercial na margem do rio.

Durante a abordagem policial, o suspeito desobedeceu às ordens e resistiu ativamente à prisão, exigindo o emprego de técnicas de contenção e uso de algemas. A mãe compareceu à base policial para confirmar que o filho colocou fogo na moradia e proferiu graves ameaças de morte, prática que ocorria com frequência e que também atingiu o padrasto. A vítima manifestou formalmente o interesse em solicitar medidas protetivas de urgência para garantir sua integridade física diante da gravidade da situação vivenciada na localidade.

Constatou-se ainda que o suspeito estaria cumprindo pena em regime de liberdade condicional, encontrando-se em um local de consumo de bebidas alcoólicas em desacordo com as determinações da Justiça, além de ter afirmado aos policiais pertencer à facção criminosa Comando Vermelho. O detido foi conduzido à Central de Flagrantes da PC, juntamente com os envolvidos, para a formalização da prisão em flagrante e adoção das medidas legais cabíveis. 

Polícia Zona rural
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