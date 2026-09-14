Braguin amplia articulação política e ganha novos apoios em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 16h23

A vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos, candidata a deputada estadual, e o médico Dr. Maiorquim declararam apoio ao projeto político de Braguin. O movimento reforça a articulação do candidato na capital e em outras regiões do Estado.

Em Vilhena, Braguin também conta com o apoio do vice-prefeito Aparecido Donadoni, que disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Vereadores, lideranças comunitárias e representantes das forças de segurança de diferentes municípios também vêm se somando à candidatura.

Para Braguin, a formação desse grupo demonstra confiança em seu projeto político e amplia a possibilidade de construir uma representação forte de Rondônia em Brasília.

O coronel defende uma atuação voltada às principais demandas dos municípios, com atenção especial à segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento regional.

A estratégia é fortalecer alianças e ampliar a presença da candidatura em todo o Estado.Com novas adesões, Braguin consolida seu nome na disputa pela Câmara Federal e afirma estar preparado para representar Rondônia com trabalho, firmeza e compromisso.