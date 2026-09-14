Luis Fernando candidato ao Senado criou a isenção do IPVA para motos de até 170 cilindradas em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 15h26

Mais de 600 mil motociclistas em Rondônia já contam com a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motos de até 170 cilindradas. A iniciativa representa mais economia para os proprietários e auxilia diretamente trabalhadores que dependem do veículo como ferramenta de trabalho e fonte de renda.

A isenção foi uma das medidas defendidas e implementadas por Luis Fernando durante sua atuação à frente da Secretaria de Estado de Finanças. A iniciativa considerou a importância das motocicletas para a mobilidade e para o sustento de milhares de famílias rondonienses, especialmente entregadores, mototaxistas e trabalhadores autônomos.

Para o candidato ao Senado pelo PSD, a medida demonstra que uma gestão responsável das contas públicas pode resultar em benefícios concretos para a população.

“Essa isenção faz diferença no orçamento de mais de 600 mil motociclistas. São trabalhadores, pais e mães de família que utilizam a moto para trabalhar, estudar e cumprir seus compromissos. O IPVA zero é uma conquista que coloca mais dinheiro no bolso das pessoas e mostra que é possível cuidar das finanças sem deixar de cuidar de quem mais precisa”, destacou Luis Fernando.

Entre os trabalhadores beneficiados está o motoboy Kelvin, que utiliza a motocicleta diariamente para exercer sua profissão. Segundo ele, a retirada do imposto trouxe alívio para o orçamento.

“Quando eu recebi a notícia de que seria isento do IPVA, isso me ajudou muito”, afirmou Kelvin.

Além de diminuir os custos anuais dos proprietários, a isenção do IPVA reconhece a importância da motocicleta para a realidade de Rondônia, onde o veículo é utilizado tanto para deslocamento quanto para geração de renda.