Lore Improta expõe desafios de conciliar trabalho e maternidade

Por IG

Publicada em 14/09/2026 às 16h07

Lore Improta, de 33 anos, encantou os seguidores no domingo (13) ao abrir um álbum de fotos de um dia de descanso na praia. Nos cliques, compartilhados nas redes sociais, a dançarina aparece curtindo à beira-mar acompanhada dos filhos, Liz, de quatro anos, e Levi, nascido em maio, além de familiares e amigos próximos.

"Domingo abençoado no melhor lugar do mundo com os meus! Renovada!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas imagens, o grupo surge em momentos de descontração na orla de uma praia de Salvador, na Bahia.

Em um dos cliques, eles apreciam uma iguaria tipicamente baiana: o acarajé. A loira também compartilhou diversas fotos da pequena Liz, fruto de seu casamento com o cantor Leo Santana, brincando na areia e fazendo tererê no cabelo.

A boa forma de Lore Improta, que deu a luz ao seu segundo filho, Levi, em maio deste ano, também chamou a atenção dos seguidores e rendeu elogios. "Acabou de parir e está belíssima de novo", escreveu um. "Eu só consigo ver o corpo da mulher recém parida", disse outro. "Não existe a pessoa acabar de parir e já estar maravilhosa nesse tanto", afirmou um terceiro fã da loira.

Um dos grandes desafios que Lore Improta vem enfrentando atualmente é conciliar a maternidade com os compromissos profissionais. A dançarina, que divide a agenda entre Salvador e São Paulo, contou como organiza os trabalhos de forma a não ficar muito tempo longe dos filhos.

Em entrevista recente ao podcast "Mamãe Já Volta", da Aldeia, frente de maternidade do Steal the Look, a dançarina relacionou o nome do programa ao momento que está vivendo. "É uma frase que eu falo diariamente para os meus filhos", brincou.